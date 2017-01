Kate: Mit Mega-Mähne bei Charity-Event

Zusammen mit ihrem Mann Prinz William und Prinz Harry sprach Herzogin Kate bei einer Veranstaltung im "Institute of Contemporary Arts" in London am Dienstag über ihre "Heads Together"-Organisation.

Kate hielt eine Rede über die nächsten Schritte der von ihr, Will und Harry ins Leben gerufene Kampagne, die sich für psychisch kranke Menschen einsetzt.

Von ihrem Stylisten hatte sich Catherine für ihren Auftritt als Charity-Lady eine extra voluminöse Mähne verpassen lassen.

Gekleidet war sie in ein geblümtes 1.200 Euro-Kleid vom exklusiven Online-Shop "Erdem".

Das royale Trio verkündete, dass sich ihre Wohltätigkeitsorganisation am London Marathon im April beteiligen werde.

Bei dieser Gelegenheit verriet Prinz William auch seine ehrgeizigen Pläne fürs kommende Jahr. Er versprach, im Namen von "Heads Together" einen Marathon in Kenya zu laufen.

Kate gab sich ob der Ansage ihres Gatten allerdings skeptisch und stichelte: "Das glaube ich erst, wenn ich es sehe."





