Für ihre "Heads Together"-Initiative nahmen Kate, William und Harry zusammen mit anderen Teilnehmern des "Virgin Money London Marathons" beim Training teil - und lieferten sich dabei ein Wettrennen.

Mit vollem Körpereinsatz sprintete Herzogin Kate mit ihrem Mann und ihrem Schwager um die Wette.

Kurz vor dem Zieleinlauf lieferten sich Will und Kate ein Kopf an Kopf-Rennen. Am Ende gelang es William jedoch seine Frau abzuhängen.

"Du hättest mich fast geschlagen", soll der Royal Medienberichten zufolge nach dem Wettlauf gegenüber seiner Frau gescherzt haben.

Am Ende machte allerdings Prinz Harry das Rennen, der weit vor William und Kate ins Ziel kam.

Mit ihrer "Heads Togehter"-Initiative setzen sich Kate, William und Harry für Menschen mit psychischen Problemen ein. Auch beim London Marathon, der am 23. April stattfindet, wird sich ihre Wohltätigkeitsorganisation beteiligen.

Weitere Fotos.: