Kasper Schmeichel: Der Star-Keeper abseits des Rasens

Das Paar traf sich zum ersten Mal 2004, als Kasper gerade einmal 17 Jahre alt war. An dem Tag ihres Kennenlernens war Stine gerade Studentin geworden. In einem Interview mit dem dänischen Online-Magazin ALT verriet sie, dass ihr erstes Date mit Kasper "ein reines Feuerwerk war." Kaspers Frau absolvierte 2009 an der University of Chester ihren Abschluss in Geburtshilfe. Danach begann sie in einem Krankenhaus in der Nähe von Birmingham zu arbeiten. Nach 11 Jahren Partnerschaft und zwei Kindern heirateten die beiden 2015 in in der Egebæksvang Kirche in Espergærd ( Dänemark). Angeblich kam Stine an ihrem großen Tag 20 Minuten zu spät in die Kirche. Der Höhepunkt der Hochzeit war wohl der kreative Spalier, den ihre Brautjungfern und Trauzeugen bildeten. Die Damen hielten hölzerne Stethoskope hoch (die den medizinischen Beruf von Stine symbolisierten), während die Männer Fußbälle in die Höhe hielten.