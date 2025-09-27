Werbefotos aus Weißem Haus: Trumps Enkelin startete Bekleidungsmarke
Kai Trump, Enkelin von US-Präsident Donald Trump, hat eine Bekleidungsmarke mit ihrem Namen vorgestellt - mit Werbefotos, die im Weißen Haus aufgenommen wurden.
Die Tochter von Donald Trump Jr. stand am Freitag (Ortszeit) neben dem 79-jährigen Präsidenten und trug dabei einen Pullover ihrer Marke, während er vor dem Weißen Haus Fragen von Reportern beantwortete.
"Das ist übrigens Kai", sagte er zu den Journalisten und stellte seine 18-jährige Enkelin vor, die auf dem Parteitag der Republikaner im vergangenen Jahr eine kurze Rede gehalten hatte. Die beiden, die begeisterte Golfer sind, stiegen dann in einen Hubschrauber, um zum Ryder Cup zu fliegen.
Sweatshirts für 130 Dollar
Die älteste Enkelin des US-Präsidenten hatte am Donnerstag im Onlinenetzwerken den Start ihrer eigenen Bekleidungsmarke verkündet. Auf einer Website, auf der die Sweatshirts der Marke für 130 Dollar (aktuell 111,38 Euro) verkauft werden, sind Fotos zu sehen, auf denen sie die Kleidungsstücke auf dem Gelände des Weißen Hauses trägt. Kai Trumps Eltern sind geschieden. Ihre Mutter ist mit Golf-Superstar Tiger Woods zusammen.
Anders als seine Vorgänger ist Präsident Trump dafür bekannt, eine Vielzahl von Produkten unter seinem eigenen Markennamen zu verkaufen. Dem Milliardär wird regelmäßig vorgeworfen, seine politische Machtposition zu nutzen, um die finanziellen Interessen seiner Familie zu fördern.
