Werbefotos aus Weißem Haus: Trumps Enkelin startete Bekleidungsmarke

Kai Trump, Enkelin von US-Präsident Donald Trump, hat eine Bekleidungsmarke mit ihrem Namen vorgestellt - mit Werbefotos, die im Weißen Haus aufgenommen wurden. Die Tochter von Donald Trump Jr. stand am Freitag (Ortszeit) neben dem 79-jährigen Präsidenten und trug dabei einen Pullover ihrer Marke, während er vor dem Weißen Haus Fragen von Reportern beantwortete.

"Das ist übrigens Kai", sagte er zu den Journalisten und stellte seine 18-jährige Enkelin vor, die auf dem Parteitag der Republikaner im vergangenen Jahr eine kurze Rede gehalten hatte. Die beiden, die begeisterte Golfer sind, stiegen dann in einen Hubschrauber, um zum Ryder Cup zu fliegen.

