Juwelen-Diebstahl bei Tamara Ecclestone: Mutter und Sohn angeklagt

Vater Bernie Ecclestone (89) vermutete damals, dass die Einbrecher Hilfe vom Hauspersonal hatten, wie er der Mail Online sagte. "Angesichts der ganzen Sicherheitsvorkehrungen an dem Haus, gehe ich davon aus, dass ein Insider mit im Spiel war", so Ecclestone. Ob die beiden Angeklagten bei Tamara Ecclestone beschäftigt waren, ging aus den Berichten nicht hervor. Der Prozess soll am 28. Februar fortgesetzt werden.