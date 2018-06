Justin Bieber: Immer wieder Sex mit der Ex?

Das wird Selena Gomez (25) so gar nicht schmecken. Ihr "On und Off"-Ex Justin Bieber scheint, im Gegensatz zu ihr, nun gänzlich über die letzte Trennung Anfang des Jahres hinweg zu sein. Kürzlich sah man den Sänger wieder mit Model Hailey Baldwin, einer seiner anderen Verflossenen, in Florida am Pool.

Liebeskummer lohnt sich nicht für Justin

Feiert der Popstar jetzt gar eine Liebes-Reunion mit seiner anderen Verflossenen? Erst im März diesen Jahres scheiterte seine augewärmte Romanze mit Sängerin Selena Gomez, nun scheint der Kanadier sich bereits mit der nächsten Ex zu vergnügen. Zwischen 2014 bis Anfang 2016 lief zwischen Justin und Hailey immer mal wieder was. Hailey, die ja die Öffentlichkeit bekanntlich wie der teufel das Weihwasser scheut, meinte damals in einem Interview, dass es sehr schwierig sei, eine öffentliche Person, wie Justin es ja eindeutig ist, zu daten.