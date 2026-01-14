Julio Iglesias: Schwere Vorwürfe gegen den spanischen Sänger

Dies geht aus einer gemeinsamen Recherche der spanischen Zeitung elDiario.es und des spanischsprachigen Fernsehsenders Univision hervor, deren Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht wurden. Aus Justizkreisen wurde der Nachrichtenagentur AFP bestätigt, dass eine Anzeige gegen den 82-jährigen Popstar vorliege, die derzeit geprüft werde.

Dem Bericht der spanischen Medien zufolge sollen sich die Übergriffe im Jahr 2021 in Anwesen des Musikers in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas ereignet haben. Eine damals 22-jährige Hausangestellte aus der Dominikanischen Republik wirft Iglesias demnach vor, sie "auf alle möglichen Arten berührt" zu haben.

Das zweite mutmaßliche Opfer ist demnach eine venezolanische Physiotherapeutin, die im Alter von 28 Jahren für Iglesias zu arbeiten begonnen habe. Einer der Übergriffe könnte demnach als Vergewaltigung gewertet werden.

Iglesias reagierte dem Bericht zufolge nicht auf Anfragen der beiden Medien. AFP konnte Iglesias am Dienstag nicht für eine Stellungnahme erreichen. Der 82-jährige Spanier ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger der Welt. In seiner Karriere veröffentlichte er 80 Alben und verkaufte hunderte Millionen von Tonträgern.