Julia Roberts ist der Star einer neuen Amazon-Produktion. Wie das Portal Deadline vermeldet, wird die 49-Jährige in der Thriller-Serie "Homecoming" zu sehen sein, von der gleich zwei Staffeln produziert werden sollen.

In der neuen Serie, die voraussichtlich bei Amazon Prime Video laufen wird, geht es um die Mitarbeiterin einer ehemaligen Militär-Einrichtung, die einen Soldaten nach seinem Einsatz psychologisch betreut. Der Starttermin ist aber noch nicht bekannt.

Ende letzten Jahres wurde außerdem bekannt, dass Roberts auch in einer geplanten Fernsehadaption der Bestseller-Vorlage "Today Will Be Different" zu sehen sein wird, die sie auch mitproduziert.

Das Buch von Autorin Maria Semple handelt von einer Frau, die beschließt, aufgeschobene Dinge endlich in Angriff zu nehmen. Ihr Plan wird von Familie und Freunden jedoch durcheinander gebracht. Die geplante Serie soll laut Brancheninsidern auf HBO laufen.

Es ist das erste Mal, dass Julia Roberts auch in Serien zu sehen sein wird. Der Schauspielerin gelang der Durchbruch mit dem 80er-Filmhit "Pretty Woman" (Bild). 2000 wurde sie für "Erin Brockovich" für einen Oscar ausgezeichnet. Weitere Hollywoodstars, die sich jetzt in Serien versuchen:

Fonda in "Grace and Frankie"-Flop

Vorbei sind die Zeiten, in der Hollywoodstars sich um nichts in der Welt dazu herablassen wollten, eine TV-Rolle zu übernehmen. Durch den Serien-Boom reißen sich Filmlegenden nun sogar um TV-Angebote. Jüngste Beispiele: Jane Fonda und Lily Tomlin.

Die beiden Hollywood-Veteraninnen sind seit einem Jahr in der Serie "Grace and Frankie" zu sehen. Drei Staffeln soll es von der Comedy geben, dann ist aber Schluss mit der leider nur mäßig erfolgreichen Netflix-Produktion.

Witzig: Lily Tomlin (li.) und Jane Fonda (re.) haben schon in dem Kinofilm "Warum eigentlich … bringen wir den Chef nicht um?" im Jahr 1980 miteinander gedreht.

Berry in "Extant" - Flop

Als Astronautin war Hollywood-Darling Halle Berry vor Kurzem in der Science Fiction Serie "Extant" im Einsatz. Im Vorjahr wurden zwei Staffeln von Steven Spielberg produziert - wegen schwachen Quoten aber schließlich abgesetzt. Ein bekannter Name garantiert offenbar keine hohen Einschaltquoten mehr.



Ricci in "Pan Am"-Flop

Nachdem es ziemlich still um Christnia Ricci geworden ist, versuchte auch sie ein Comeback mit der Serie "Pan Am". Als Stewardess floppte sie aber gewaltig. Schon nach der ersten Staffel wurde die Serie eingestellt und von Ricci ist nichts mehr zu hören.

Kruger in "Bridge" - Flop

Kruger wollte sich als Polizistin an der US-mexikanischen Grenze im Serienfach einen Namen machen. Die Geschichte ist ein Remake einer dänischen Serie. In den USA interessierte der Stoff aber nicht allzu viele Zuseher. Nach der zweiten Staffel war Schluss.

Heard in "The Playboy Club" - Flop

Gerade als sie mit "The Rum Diary" an der Seite von Johnny Depp bekannt wurde, wollte Amber Heard auch in einer Serie durchstarten. Doch "The Playboy Club" wurde nach sieben erfolglosen Folgen bereits wieder abgesetzt.

Malkovich in "Crossbones"-Flop

2014 enterte John Malkovich das Fernsehen mit der Piratenserie "Crossbones". Den hinterhältigen Blackbeard wollten die Zuseher aber nicht sehen. Nach neun Episoden kenterte die NBC-Serie.

Fiennes in "Camelot" - Flop

In den 90er Jahren wurde Joseph Fiennes mit "Shakespeare in Love" zum großen Star. 2011 heuerte er erstmals im TV bei der Fantasy-Serie "Camelot" an. Trotz vielversprechender Produzenten ("Tudors") wollte "Camelot" niemand sehen.

Jackman in "Viva Laughlin" - Flop

Schon 2007 war Hugh Jackman in der Las Vegas-Serie "Viva Laughlin". Allerdings nur für ganze zwei Folgen, dann cancelte CBS die Show. Nicht viele wissen heute um Jackmans Serien-Versuch.

Hopkins in "Westworld" - neu

Viele Vorschusslorbeeren gibt es für die Sci-Fi-Serie "Westworld", in der Anthony Hopkins mit von der Partie sein wird. Es ist die Adaption des gleichnamigen Kultfilms aus den 70ern. Christopher Nolans ("Batman Begins") Bruder hat das Drehbuch geschrieben. Start: Oktober 2016.

Stallone in "Beastmaster" - neu

Nun checkt ein neuer Leinwandstar bei Netflix ein: Mit 70 denkt Sylvester Stallone noch immer nicht an die Pension. Er produziert und spielt in der Netflix-Gameshow "Beastmaster".

Dort kämpfen Teilnehmer gegen ein Monster, Stallone fungiert als Trainer. Die Verträge wurden fixiert, gedreht wird demnächst.



Irons in "Borgias" - Top

Jeremy Irons war 2011 einer der ersten legendären Hollywoodstars, die früher nur auf der Kinoleinwand zu sehen waren und sich dann trauten beim Fernsehen anzuheuern. Er spielte den durchtriebenen Rodrigo Borgia in "Die Borgias".

Spacey in "House of Cards" - Top

Erst einige Jahre später nachgezogen ist Kevin Spacey. Als die Rollen für Filme rar wurden, gab er in der Serie "House of Cards" den machtbesessenen US-Präsidenten. Mit riesigem Erfolg.

Auch Robin Wright spielt darin die unterkühlte Präsidentengattin. Für sie brachte die Rolle einen starken Karriereaufwind.

Dunst und McGregor in "Fargo" - Top

Nachdem Hollywood-Darling Kirsten Dunst in der Serie "Fargo" zu sehen war - und dafür sogar vorab einige Kilos abnehmen musste, um die Rolle überhaupt zu bekommen - ...

... wird nun "Moulin Rouge"-Star Ewan McGregor gleich eine Doppelrolle in der dritten Staffel der Netflix-Serie übernehmen.

Close in "Damages" - Top

Hollywoodstar Glenn Close ist die TV-Pionierin unter den Kinostars. Sie spielte schon ab 2007 in "Damages". Erst nach Ende der Hitserie im Jahr 2012 folgten ihr viele Kollegen ins Fernsehen nach.