Julia Louis-Dreyfus an Brustkrebs erkrankt

Die US-Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus ist an Brustkrebs erkrankt. Das teilte der unter anderem durch die TV-Serie "Veep" bekannte Star am Donnerstag auf Twitter mit.

"Jede achte Frau bekommt Brustkrebs. Heute bin ich eine davon", schrieb die 56-Jährige.

