Jolie benutzt "Voodoo", um Scheidung von Pitt zu überstehen

Keine schwarze Magie

Der Jolie-Insider besteht aber darauf, dass die Schauspielerin keine schwarze Magie ausübe. Sie greife lediglich auf Heilzauber und Voodoo zurück, um den ganzen Scheidungsstress abzubauen. Sie brauche die magischen Traditionen des Voodoo, um ihre Nerven zu beruhigen. Und sie singe und meditiere aktuell viel.

Angeblich verbringt Angie jeden Tag Zeit damit, "in einem ruhigen Raum zu sitzen", um mit ihrer spirituellen Seite in Kontakt zu treten. So könne sie die Scheidung leichter verkraften.