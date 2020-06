Johnny Depp hat geheiratet

Der Hollywood-Star Johnny Depp und die Schauspielerin Amber Heard haben sich US-Medienberichten zufolge das Ja-Wort gegeben. Die Magazine "People" und "US Weekly" berichteten am Mittwoch, der 51-Jährige und die 28-Jährige hätten bereits am Dienstag im kleinen Kreis in ihrem Haus in Los Angeles geheiratet. Verlobt ist das Paar schon seit 2012. Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr zuvor.

Nun ist den Berichten zufolge in einigen Tagen eine große Party auf den Bahamas geplant. Depp war bereits einmal verheiratet und außerdem mit bekannten Schauspielerinnen und Künstlerinnen wie Wynona Ryder, Kate Moss und Vanessa Paradis liiert. Mit der Französin hat Depp zwei Kinder.