Moderator Jimmy Fallon und seine Kollegen verraten die schlimmsten Talkshow-Gäste

"Mein erstes Interview war mit Robert De Niro. Er spricht nicht viel. Er kam in die Show und gab Ein-Wort-Antworten. ,Ja. Nein.‘", erzählte Fallon auch einmal darüber.

Dasselbe wusste auch sein britischer Kollege Graham Norton zu berichten. "Er ist kein Geschichtenerzähler. Letztens hat er begonnen, eine Geschichte zu erzählen, die immer weiter und weiter gegangen ist. Wir waren alle gespannt, was die Pointe sein würde. Doch plötzlich sagte er: ,Warum erzähle ich das?’. Wir haben es dann rausgeschnitten."

Richtige Star-Allüren habe die Sängerin Jennifer Lopez an den Tag gelegt. Meghan McCain, die J.Lo in ihrem "Citizen McCain"-Podcast zu Gast hatte, äußerte sich folgendermaßen: "Auch ich habe negative Erfahrungen mit ihr gemacht. Ich fühle mich schlecht, weil wir fast schon zu einem Punkt kommen, wo Mobbing gegenüber J. Lo passiert, aber sie ist wirklich eine unangenehme Person. Sie hatte die größte Entourage, die ich jemals gesehen habe. Wenn du in eine Sendung kommst, die gerade einmal zehn Minuten dauert, dann fake it till you make it" (auf Deutsch: Tu so, als ob).