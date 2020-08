Jimi Blue Ochsenknecht: Liebesbeweis an neue Freundin Yeliz

Nun ist es also fix. Die beiden scheinen sich gar so sicher miteinander zu sein, dass sie selbst vor einem gemeinsamen Tattoo-Termin nicht zurückschreckten. Ochsenknecht trägt nun ein Smiley unter der Haut, Koc ein Herz - beides ein großer Vertrauensbeweis, denn die Tattoos haben sie sich kurzerhand gegenseitig selbst gestochen, wie in Ochsenknechts Instagram-Story zu sehen war.

Für Jimi Blue Ochsenknecht geht es derweil nicht nur privat, sondern auch beruflich voran. Gemeinsam mit Cathy Hummels moderiert er ab 31. August "Love Island – Aftersun: Der Talk". Die Sendung startet gemeinsame mit der neuen Staffel des Reality-Formats "Love Island".