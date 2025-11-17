Jim Carrey absolvierte CIA-Training während "Der Grinch"-Dreharbeiten

Wenn die ersten Christkindlmärkte und Punschstände aufsperren, die weihnachtliche Deko immer mehr wird, dann rückt auch der Heilige Abend immer näher. Für einige ist die stillste Zeit im Jahr auch gleichzeitig die schönste, anderen kann das alles gestohlen bleiben. Apropos gestohlen – so denkt übrigens auch der "Grinch", der im gleichnamigen Film alles, was zum Weihnachtsfest gehört hasst – und am Schluss dann aber doch erkennt, was der wahre Sinn von Weihnachten ist.

Vor 25 Jahren kam der Film mit Jim Carrey (63) in der Hauptrolle in die Kinos und verlangte dem Schauspieler alles ab. So saß er etwa am ersten Tag achteinhalb Stunden lang in der Maske, bis alles so war, wie man sich das vorgestellt hatte. "Geschminkt zu werden war so, als würde ich jeden Tag lebendig begraben werden. Als wir am ersten Tag mit dem Make-up fertig waren, ging ich in meinen Wohnwagen und habe gesagt, ich kann jetzt nicht drehen", erzählte Carrey einmal in der Graham Norton Show.

Seine Erschöpfung mündete dann aber auch in schlechte Laune, die er etwa an Maskenbildner Kazuhiro Tsuji ausließ. "Ich habe dieselbe Farbe benutzt, trotzdem wollte er immer, dass ich es ausbessere. Also habe ich so getan, als würde ich es richten. Jeden Tag ging das so", erzählte dieser gegenüber dem Magazin Vulture. Außerdem verschwand Carrey oft tagelang vom Set, um dann irgendwann wieder ohne Erklärung aufzutauchen. Ein Mitglied der Filmcrew hatte dann jedoch die Lösung parat. Er engagierte einen Mann, der sonst CIA-Agenten trainiert, um besser mit Qualen umgehen zu können. Einige der Tricks seien da etwa: "Jemand schlägt dir mit der Hand auf den Hinterkopf oder du schlägst dir selbst auf dein Bein. Und rauchen. Ganz viel rauchen", verriet Carrey schmunzelnd in der Graham Norton Show.