Jessica Simpson nach Trennung: "Vielleicht bin ich dazu bestimmt, viele zu lieben"

Die US-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson und Ex-Footballspieler Eric Johnson sind seit geraumer Zeit kein Paar mehr. "Erich und ich leben seit einiger Zeit getrennt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu meistern", bestätigte Simpson im Jänner dem US-People-Magazin. "Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", so die 44-Jährige. "Wir sind dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die uns entgegengebracht wurde, und wir schätzen es, dass wir jetzt, während wir dies als Familie verarbeiten, unsere Privatsphäre haben."

Nun verrät Simpson im Gespräch mit People, dass ihr die Arbeit an neuer Musik in schweren Zeiten geholfen hat. "Ich bin so sehr erwachsen geworden. Ich kann mit so vielem umgehen", so die Sängerin. "Vielleicht bin ich einfach dazu bestimmt, in meinem Leben viele Menschen zu lieben." Sie wisse nicht, warum "mein Herz so herumgereicht wird, aber ich habe Glück", sagt sie. "Zumindest habe ich meine Kinder und ich habe immer noch Eric. Er ist immer noch ein großer Teil meines Lebens und wird es immer sein."

Die ältere Schwester von Popsängerin Ashlee Simpson war Ende der 90er-Jahre mit Songs wie "I Wanna Love You Forever" bekannt geworden und spielte in Filmen wie "Der Love Guru" (2008) mit.