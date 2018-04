Jazz Gitti: „Die Band ist wie Familie“

Und das ist wirklich etwas besonderes, denn nach der Trennung 1998 herrschte jahrelang Funkstille zwischen den einzelnen Bandmitgliedern. Aber jetzt ist man längst wieder ausgesöhnt und erinnert sich gerne an „die gute alte Zeit“, wo zum Beispiel „A Wunder“ fünf Wochen Nummer eins in der Hitparade war. „Es war wirklich sensationell, weil die Konzerte gut besucht waren, es ein toller Erfolg war und wir damit gut Geld verdient haben und überall positivst aufgenommen wurden. Das war schon die ,Time of our Lives’“, so Strobl. Und für Jazz Gitti ist die Band sowieso Familie. „Am meisten steh’ ich auf den Schmäh, der in der Band rennt, das ist was einmaliges. Sie sind alle erstklassige Musiker und komische Talente. Ich tät sagen, dass wir uns gefunden haben, das ist vom Schicksal gelenkt.“