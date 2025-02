Jason Momoa feiert nach Scheidung Red-Carpet-Debüt mit neuer Freundin

Am Freitag, dem 14. Februar zeigten sich Momoa und die 32-jährige "Andor"-Darstellerin beim "SNL50: The Homecoming"-Konzert in der Radio City Music Hall in New York City Seite an Seite.

Das Duo zeigte sich in farblich aufeinander abgestimmten Outfits.

Arjona trug ein schwarzes Mini-Jeanskleid mit Fransendetails, Momoa eine schwarze Lederjacke.