San Martin, der vor allem durch die auch in Österreich beliebte Dramedy-Serie "Jane the Virgin" internationale Bekanntheit erlangt hatte, wurde nur 39 Jahre alt.

Erste Rolle hatte er in "Zeit der Sehnsucht"

Francisco San Martin wurde am 27. August 1985 auf Mallorca geboren, er wuchs aber im US-Bundesstaat Montana auf, wohin seine Familie gezogen war.

Der Durchbruch gelang ihm 2011 durch das Mitwirken an der US-amerikanischen Seifenoper "Zeit der Sehnsucht". 2017 stand er in der US-Daily "Reich und Schön" vor der Kamera. In demselben Jahr drehte er an der Seite von Gina Rodriguez zwei Staffeln von "Jane the Virgin".