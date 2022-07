Statt Hartwich: Er wird neuer Moderator im RTL-Dschungelcamp

Er freue sich wahnsinnig auf IBES (für: "Ich bin ein Star"), wurde Köppen nun in der Mitteilung zitiert. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner sagte: "Er war mein absoluter Wunschkandidat, denn wenn jemand in den letzten Jahren gezeigt hat, wie stark er moderieren und dabei unterhalten kann, dann war er das." Bisher stand Köppen für Sendungen wie "Ninja Warrior" und die Datingshow "Take me Out" vor der Kamera.