Jamie Dornan trauert um Vater: Der 73-Jährige verstarb nach Corona-Infektion

"Der große Professor Jim Dornan. Einzigartig. Sein Glas war überfüllt", schrieb diese über den Vater von Schauspieler Jamie Dornan. "Ein wahrer Visionär. [...] Mein Freund. RIP. Liebe Grüße an Samina, Liesa, Jess & Jamie."

Auch die Charity-Organisation "Leukaemia & Lymphoma NI" nahm in einem rührenden Posting Abschied. "Sehr traurige Nachricht heute Morgen über den Tod von Professor Jim Dornan, einem leidenschaftlichen Gönner und Freund", steht hier zu lesen. Jim Dornan habe zahlreiche kleine Organisationen unterstützt. Sein Erbe werde weiterleben. "Beileid an Familie und Freunde in dieser traurigen Zeit."