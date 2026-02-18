James Van Der Beek gab kurz vor Tod noch einmal das Ja-Wort

James Van Der Beek und seine Frau Kimberly haben sich laut einem Bericht kurz vor dem Tod des "Dawson's Creek"-Stars noch einmal das Ja-Wort gegeben.

"Unsere Freunde besorgten uns neue Ringe, füllten unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen, und wir erneuerten unser Gelübde vom Bett aus", sagte Kimberly Van Der Beek dem Promiblatt People.

Demnach sei die Zeremonie "schlicht, schön und bewegend" gewesen. Die Familie und enge Freunde seien bei der Feier dabei gewesen. Ein Musiker spielte das Stück "Somewhere Over the Rainbow". Auch über Zoom schauten Freunde zu.