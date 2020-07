Ivanovic und Schweinsteiger zeigen unbekanntes Hochzeitsfoto

"Meine Kinder haben mir neue Sichtweisen im Leben gezeigt. Vielmehr denke ich, dass unser Innerstes uns sagen wird, was der richtige Weg für uns ist. Das möchte ich auch an meine Kinder weitergeben", hatte Ivanovic außerdem erzählt. Gefragt, ob sie sich für ihre Kinder ebenfalls eine sportliche Karriere wünsche, sagte sie: "Sie sollen ihren eigenen Weg gehen."

Wie viele anderere hatte das Ehepaar während der coronabedingten Ausgangsbeschränkung mit seinem Nachwuchs alle Hände voll zu tun. "Wir haben Glück, dass wir einen Garten haben, denn wir erziehen unsere Kinder ohne TV- oder iPad-Bespaßung. Daher mussten wir manchmal sehr kreativ werden, um sie zu unterhalten", so die ehemalige Weltranglistenerste, die auf Instagram Einblicke in ihr Familienleben an Schweinsteigers Seite gibt.