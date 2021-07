Iris Strubegger: Super-Model als Super-"Madl"

Sharon Stone

Was die Studien-Absolventin (Digitales TV), die "natürlich auch Kinder will", nicht davon abhält, weiterhin ihrem Job nachzugehen. Wie etwa als Testimonial – neben Hollywood-Star– für Airfield. ObwohlSociety-Events ansonsten eher meidet, folgte sie der Einladung der Marketing-Chefin des österreichischen Mode-Labels,, & vom "Style Up Your Life"-Duoaufs DO&CO-Rooftop. Dem Blick auf den Steffl machtegehörig Konkurrenz. "Sie ist eine unfassbar schöne Person", schwärmte da etwa, die neben Neo-Designerin, Verlegerpaar, ATV-Direktorund Sängerdie neue Kollektion bewunderte.

"Die Idee, für ein Salzburger Unternehmen zu werben, hat mir sofort gefallen", so Iris Strubegger, die zwar nicht mit Sharon Stone zusammen vor der Kamera stand, diese aber sehr bewundert. "Außerdem hat sie ja fast die gleiche Frisur wie ich", lacht die Salzburgerin, die den burschikos- kecken Kurzhaarschnitt als Trademark trägt, "obwohl sich mein Mann längst wünscht, dass ich sie wachsen lasse – aber für den Job ist es wohl besser, sie so zu lassen."