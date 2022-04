Sorge um Iris Klein: Daniela Katzenbergers Mutter im Spital

Ihren Fans hat Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, wohl einen ordentlichen Schrecken eingejagt, als sie sich auf einem Foto auf Instagram in einem Krankenhauskittel im Spital zeigte. "Alles wird am Ende wieder gut und wenn nicht, dann war es noch nicht das Ende", schrieb die ehemalige Dschungel-Camperin unter einen aktuellen Schnappschuss, auf dem sie sichtlich mitgenommen in einem Krankenhausbett liegt.

Iris Klein: "Meine Blase wird mich nun nicht mehr ├Ąrgern"

Wie genau es um ihren gesundheitlichen Zustand bestellt ist, ist nicht bekannt, auch ├╝ber den genauen Grund f├╝r Kleins Spitalsaufenthalt, kann nur spekuliert werden. Offenbar handelt es sich um eine urologische Erkrankung. "Meine Blase wird mich nun nicht mehr ├Ąrgern", teilte Katzenbergers Mutter ihren Followern jedenfalls mit.

Zwei Tage noch m├╝sse sie im Krankenhaus bleiben. Sie w├╝rde sich auch wieder auf zu Hause freuen, teilt sie mit. "'#lebengehtweiter", f├╝gt sie hinzu. "Es ruckelt nur manchmal, wenn man in den n├Ąchsten Gang schaltet".

"Danke an all die lieben Menschen da drau├čen f├╝r die Genesungsw├╝nsche", schreibt sie au├čerdem.

Ihre Fans w├╝nschen Iris Klein gute Besserung. "Die Hauptsache ist, dass du wieder fit wirst", teilt ein User ihr mit.