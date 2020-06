Peaches Geldof sprach vor ihrem Selbstmord über Heroin

Peaches Geldof hat einem Medienbericht zufolge in den Wochen vor ihrem Tod über die Droge gesprochen, die sie möglicherweise das Leben kostete. " Heroin ist so eine trostlose Droge", sagte die 25-Jährige demnach einem Professor in den USA. "Alle, die Heroin nehmen, scheinen unter dem gleichen Schmerz in ihrem Innersten zu leiden." Die Leute hätten ihr immer wieder prophezeit, dass sie wie ihre Mutter enden werde, sagte Peaches demnach. Das habe sich erst geändert, als sie selbst Mutter geworden sei. "Jetzt gab es, zum ersten Mal überhaupt, überschwängliche Bewunderung."

William Todd Schultz, der an der Pacific University in Oregon Psychologie lehrt, beschrieb für das britische Spectator-Magazin seine Unterhaltungen mit dem Model und nannte die zitierten Gespräche ihr möglicherweise letztes Interview. Das Magazin stellte den Artikel am Freitag online. Schultz zufolge nahm Peaches Kontakt zu ihm auf, weil er ein Buch über den Musiker Elliott Smith geschrieben hatte, dessen Musik die Tochter des Musikers und Aktivisten Bob Geldof liebte. Geldofs Tochter Peaches war am 7. April in ihrem Haus in England gestorben, nachdem sie Heroin genommen hatte.