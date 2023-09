Inka Friedrich hatte in Paris ein gruseliges Hotel-Erlebnis

Schauspielerin Inka Friedrich hat einmal in einem Hotelzimmer in Frankreich eine sehr unheimliche Nacht verbracht. "Mein seltsamstes, leicht gruseliges Erlebnis hatte ich in einem schönen Hotel in Paris letztes Jahr kurz vor Weihnachten", sagte die 58-jährige Berlinerin. "Ich kam in einer sehr stürmisch-verregneten Nacht an, hatte noch sehr lecker gegessen und schlief wunderbar, bis ich eine Person an meinem Bett in der Morgendämmerung zu sehen glaubte."