Vorwurf schweren Betrugs: Vorverhandlung gegen Chiara Ferragni startet

In Mailand hat am Dienstag die Vorverhandlung im Verfahren gegen die bekannte italienische Influencerin Chiara Ferragni begonnen. Die 36-jährige Modeunternehmerin, die nicht persönlich im Gerichtssaal anwesend war, wird des schweren Betrugs beschuldigt.

Mit Chiara Ferragni zwei ihrer Mitarbeiter vor Gericht

Mit Ferragni stehen zwei ihrer Mitarbeiter vor Gericht. Laut der Mailänder Staatsanwaltschaft soll Chiara Ferragni in den Jahren 2021 und 2022 ihre Follower und Konsumenten in die Irre geführt haben.

Sie soll den Eindruck erweckt haben, dass die Erlöse aus dem Verkauf des beliebten italienischen Weihnachtskuchens Pandoro und von Ostereiern - zu einem über dem Marktpreis liegenden Preis, versehen mit ihrer Marke und persönlicher Werbung - für krebskranke Kinder oder Jugendliche mit Behinderung bestimmt seien. Der vermeintlich unrechtmäßige Gewinn soll bei etwa 2,2 Millionen Euro liegen.