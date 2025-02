Abruptes Ende eines spontanen Straßen-Konzerts von Pop-Superstar Ed Sheeran in Indien: Die Polizei drehte dem britischen Musiker das Mikro ab. Zur Begründung erklärten die Behörden am Montag, Sheeran habe keine Genehmigung für seinen Auftritt gehabt. Dies wurde von Sheeran zurückgewiesen.

Der britische Singer-Songwriter ist gerade auf Tournee in Indien. Zwischen seinen offiziellen Auftritten nahm er sich spontan Zeit für ein Straßenkonzert in der Tech-Metropole Bangalore. In Online-Medien geteilte Videos zeigen, wie Sheeran gerade seinen Hit "Shape of You" singt, als ihm ein Polizist mitten im Song das Mikrofon abdreht und die Kabel kappt.