Sind Katie Holmes und Jamie Foxx getrennt?

Gerade war noch war von Hochzeitsplänen die Rede, jetzt werden Gerüchte um eine Trennung bei Katie Holmes und Jamie Foxx laut.

Jamie Foxx: "Ich bin Single"

Das Paar hielt seine Beziehung lange geheim. Eine Bekannte von Foxx hatte 2016 in einem Radio-Interview die Liaison der beiden jedoch bestätigt. 2017 wurde das Paar händchenhaltend am Strand von Malibu gesichtet, was einem Liebesouting gleichkam. In der Öffentlichkeit ließen sich die beiden aber nur selten gemeinsam blicken.

Bei den diesjährigen Oscars sorgte der "Django Unchained"-Star nun für Spekulationen. Foxx besuchte unter anderem die Mercedes-Benz- sowie die Vanity Fair-Party im Rahmen der Academy Awards nicht etwa in Begleitung von Katie Holmes, sondern zusammen mit der ehemaligen "Gossip Girl"-Darstellerin Jessica Szohr.

Bei der Entertainment Studios Oscar Benefiz-Gala, die der Mime ebenfalls in der Oscar-Nacht beehrte, ließ Foxx angeblich die Bombe platzen. Wie UsWeekly berichtet, soll Foxx bei der Veranstaltung angedeutet haben, dass er und Holmes kein Paar mehr seien.

"Während er über verheiratete Paare und Singles sprach, sagte er nebenbei: 'Ich bin Single'", verrät ein Insider über Foxx, der es bei der Benefiz-Gala offenbar auch mit anderen Damen krachen ließ.

"Er hatte viele Frauen auf der Bühne und tanzte mit ihnen", plauderte der Augenzeuge weiter aus.