Ian McKellen wollte Patrick Stewart unbedingt seine "Star Trek"-Rolle ausreden

Der britische Schauspieler Patrick Stewart (83) erinnert seinen langjährigen Freund lan McKellen (84) gerne daran, dass dieser ihn von der "Star Trek"-Rolle abhalten wollte. "Als ich ihm sagte, dass ich den Vertrag unterschreiben wolle, hielt er mich fast körperlich davon ab", schreibt Stewart in seinen neuen Memoiren "Making It So" aus denen das US-Magazin Insider zitiert.