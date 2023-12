Hoffnung auf Versöhnung? Brintey Spears' Vater wurde Bein amputiert

Fünf erfolglose Operationen hätten die Infektion nicht eindämmen können und die Ärzte hätten entschieden, die einzige Möglichkeit sei eine Amputation.

Es besteht angeblich Hoffnung auf Versöhnung

Britney Spears hat sich dazu noch nicht geäußert, scheint mittlerweile aber auf Versöhnungskurs mit ihrer entfremdeten Familie zu sein. Ihrer Mutter Lynne hat sich die Sängerin bereits angenähert und laut Daily Mail besteht nun Hoffnung, dass sie auch ihre zerrüttete Beziehung zu ihrem Vater wieder in Ordnung bringen könnte.

Es werde angenommen, dass sie ihn immer noch vermisst, egal was passiert ist, und dass er nach dem Scheitern des Vormundschafts-Streit keinen Groll gegen seine Tochter hege. TMZ berichtet, dass Jamie, der viele Jahre ein Alkoholproblem hatte, die Schlagzeilen um den Gerichtsstreit mit Britney stark zugesetzt haben sollen. "Er litt unter anderen Beschwerden und war angesichts der Flut an Kritik an seinem Umgang mit der Vormundschaft niedergeschlagen", schreibt das Portal. "Etwas, das er für furchtbar unfair hält."

➤ Lesen Sie hier mehr: Britney Spears verrät, warum sie sich 2007 wirklich den Kopf rasierte

"Jamie ist derjenige, der 2007 aus Louisiana zog, um sich um seine Tochter zu kümmern. Viele Leute, die damals beteiligt waren, sagen, dass Jamie möglicherweise Britneys Leben gerettet hat", heißt es. Es ist nicht klar, ob die Wiederherstellung einer Beziehung zu ihrem Vater Auswirkungen auf die rechtlichen Schritte haben würde, die derzeit wegen der Vorwürfe gegen die Vormundschafts-Behörde noch ausständig sind.