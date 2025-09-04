RTL-Star Katja Burkard hat am Samstag in Österreich ihren langjähriger Partner, Medienmanager Hans Mahr, geheiratet. Auf Instagram teilte die Moderatorin ein Bild von sich in einem weißen Neckholder-Jumpsuit, Arm in Arm mit Mahr. Dazu schrieb sie: "We said YES und sind sehr happy" - auf Deutsch: "Wir haben Ja gesagt und sind sehr glücklich."

"Weil Hans so schön gefragt hat" Dem Magazin Gala beantwortete Burkard die Frage: Warum gerade jetzt? "Na ja, weil Hans so schön gefragt hat", so die Frischvermählte. Er habe seiner Partnerin im April auf den Malediven einen Antrag gemacht, sagte Mahr der Bild. Burkard erzählte im Gespräch mit Gala, sie habe sich "wie in einem Film" gefühlt: Nur wir beide auf den Malediven unterm Sternenhimmel. Das war schon sehr romantisch." Den Namen ihres Mannes habe sie nicht angenommen: "Ich heiße immer noch Katja Burkard." Ein Doppelname dürfte aber noch nicht ausgeschlossen sein: "Der Name Mahr kommt vielleicht irgendwann hinten dran", so Burkard.

"Kennenlern-Phase hat 28 Jahre gedauert" Auf Instagram gab sie einen kleinen Einblick in das Jawort: "Die Kennenlern-Phase hat 28 Jahre gedauert und jetzt sind wir FINALLY MARRIED! Fühlt sich super an! Unsere Hochzeit war romantisch, lustig, bewegend und nur im ganz kleinen Kreis mit unseren Kindern genau so, wie wir uns das gewünscht haben. Feiert die Liebe, so oft ihr könnt", kommentierte Burkard ein Foto von sich mit Brautstrauß. Sie bedankte sich für die "lieben Glückwünsche zu unserer Hochzeit".