Herzzerreißende Worte: Dolly Parton trauert um ihren Ehemann

Im Gegensatz zu seiner berühmten Frau bevorzugte Partons Mann ein Leben abseits des Rampenlichts. Carl Thomas Dean wurde zuletzt im Dezember 2019 in Brentwood, Tennessee, in der Öffentlichkeit gesehen. Das Bild des damals 77-Jährigen, der mit einer Assistentin das Postamt besuchte, war das erste öffentliche Foto, das seit vier Jahrzehnten von ihm gemacht wurde ( zu sehen hier ).

Dolly Parton teilt rührende Worte über verstorbenen Ehemann

Parton gab den schweren Verlust auf Instagram bekannt. In einem rührenden Posting teilte die Musikikone ihrer Fangemeinde mit, dass ihr geliebter Ehemann am 3. März gestorben sei. "Carl Dean, der Ehemann von Dolly Parton, ist am 3. März im Alter von 82 Jahren in Nashville verstorben. Er wird in einer privaten Zeremonie im Beisein der engsten Familie beigesetzt. Er hinterlässt seine Geschwister Sandra und Donnie", hieß es in dem Post.

Es folgten persönlicher Worte der Sängerin über ihren langjährigen Partner. "Carl und ich haben viele wundervolle Jahre miteinander verbracht. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang teilten, nicht gerecht werden. Vielen Dank für Ihre Gebete und Ihr Mitgefühl", fuhr Parton fort. "Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit."