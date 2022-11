Herzogin Meghan in UK "realen Gefahren" ausgesetzt

Herzogin Meghan soll während ihrer Zeit in Großbritannien in Gefahr gelebt haben. Der ehemalige Leiter der Terrorismusbekämpfung bei der Metropolitan Police in London Anil Kanti Basu erklärt in einem Interview, dass es "ekelhafte und sehr reale" Drohungen gegen Meghan und ihren Ehemann Prinz Harry gegeben habe.

Ständige Anfeindungen

"Ich spreche seit vielen Jahren öffentlich über das Risiko durch den rechtsextremen Terrorismus in diesem Land", so Basu gegenüber Channel 4 News. Es sei die "am schnellsten wachsende" Bedrohung in Großbritannien, meint der Experte. "Wenn Sie das Zeug gesehen hätten, das geschrieben wurde und es selbst erhalten hätten (...), würden Sie sich die ganze Zeit bedroht fühlen".