Helene Fischer: Wie reagiert sie auf Vergleich mit Taylor Swift?
Wenn Helene Fischer mit Taylor Swift verglichen wird, nimmt sie das als Kompliment.
"Ich sehe mich natürlich trotzdem als eigenständige Person und eigenständige Künstlerin, aber die Reichweite oder diese Berühmtheit, diesen Erfolg, den das junge Ding auf ihren Schultern trägt, das ist schon wirklich immens", sagte die 41-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Swift ist 35 Jahre alt.
"Das ist beachtlich, was sie auf die Beine gestellt hat", so Fischer, die am 11. Juli 2026 im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftritt. Swift habe sich "vor der ganzen Welt behauptet", sagte Fischer. "Und alle Welt schaut auf sie. Da ist schon viel Druck auch dahinter natürlich."
Fischer genießt es, nicht "beschattet" zu werden
Sie selbst sei froh, dass sie einen solchen Druck nicht spüre und dass "wir in Deutschland auch noch trotzdem ein humanes Leben führen können als Person des öffentlichen Lebens und nicht, wie - glaube ich - in Amerika, wo man wirklich permanent 24 Stunden beschattet wird".
Fischer hat gerade das Ende ihrer Babypause nach der Geburt ihrer zweiten Tochter angekündigt. Im kommenden Jahr geht sie auf große Tournee - mit einer Bühne in der Mitte großer Stadien und Laufstegen, wie sie auch von den Auftritten von US-Superstar Swift bekannt sind.
