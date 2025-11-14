Helene Fischer: Wie reagiert sie auf Vergleich mit Taylor Swift?

Wenn Helene Fischer mit Taylor Swift verglichen wird, nimmt sie das als Kompliment.

"Ich sehe mich natürlich trotzdem als eigenständige Person und eigenständige Künstlerin, aber die Reichweite oder diese Berühmtheit, diesen Erfolg, den das junge Ding auf ihren Schultern trägt, das ist schon wirklich immens", sagte die 41-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Swift ist 35 Jahre alt.

"Das ist beachtlich, was sie auf die Beine gestellt hat", so Fischer, die am 11. Juli 2026 im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftritt. Swift habe sich "vor der ganzen Welt behauptet", sagte Fischer. "Und alle Welt schaut auf sie. Da ist schon viel Druck auch dahinter natürlich."