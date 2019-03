Heimlicher Musicalbesuch: Meghan und Harry in der Tina Turner Show

Meghan: Theater als Herzensangelegenheit

Als ehemalige Schauspielerin und Schirmherrin des National Theaters liegt Meghan die darstellende Kunst besonders am Herzen.

Die Herzogin und Prinz Harry besuchten auch an einem ihrer ersten Rendezvous ein Musical am West End. Im November 2016 wurden sie dabei fotografiert, wie sie "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time" im Gieglgud Theater ansahen.