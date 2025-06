Heimliche Hochzeit bei Travis Kelce und Taylor Swift?

Verlobungsgerüchte kursieren schon länger. Jetzt hat eine Freundin des US-amerikanischen American-Football-Spielers Travis Kelce aber möglicherweise versehentlich verraten, dass der Sportler und Sängerin Taylor Swift schon längst heimlich verheiratet sind.

Wie Page Six berichtet, gab Ellie Nottoli, Eventplanerin des Chicago-Bears-Spielers Cole Kmet, via Instagram Details zu dessen Hochzeit mit Emily Jarosz bekannt, die am Samstag stattfand. Laut Nottoli standen Kelce und Swift auf der Gästeliste.

"Taylor und Travis Kelce" - heimlich verheiratet?

Als die Event-Planerin Einblicke in die Zeremonie gab, teilte sie unter anderem auch ein Foto von einem an "Taylor und Travis Kelce" adressierten Brief.

"Tisch 13" war offenbar für das Paar reserviert. "Wir alle wissen, dass Taylor und Travis auf einer anderen Hochzeit in Tennessee waren", sagte Nottoli am Montag zudem in einem Instagram-Story-Video. "Aber jeder Gast hatte einen Umschlag, der auf einem wunderschönen Hintergrund befestigt war, und Emily schrieb allen ihren Gästen Liebesbriefe."

Dass Swift auf dem Briefumschlag mit Kelces Nachnamen angeführt wurde, sorgte für Spekulationen. Viele Fans fragen sich, ob der Profi-Spielerin und die Sängerin vielleicht heimlich "ja" gesagt haben.