Heidi Klums "Kindergeburtstag" beim "Burning Man"-Festival

Hütchen sorgen für Spott im Netz

"Die Hütchen sehen nach Kindergeburtstag aus", schrieb ein User, während ein anderer Follower auf den Altersunterschied zwischen Heidi und Tom anspielt: "Heidi feiert jetzt fünf Kindergeburtstage im Jahr". Von "Peinlicher geht nicht" bis "Langsam wird es nur noch lächerlich" ist so ziemlich alles an Gemeinheiten dabei. Sogar Heidis Mutterqualitäten werden plötzlich in Frage gestellt. Man möchte meinen, dass es weitaus größere Probleme auf dieser Welt gibt als Heidis Sause mit den Zwillingen .