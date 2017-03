Heidi Klum: Äußerst glatt für 43

Nun ja, für ihre Outfits wird sie wohl nie zur Stilikone aufsteigen, aber aussehen tut Heidi Klum (43) fast genauso frisch & jugendlich wie zu ihren Anfangszeiten als Model. Bei den iHeartRadio Awards sorgte die Moderatorin („Germany’s next Top-Model“, Pro7) für einen „Wow“-Auftritt, der alle halb so alten Beautys in den Schatten stellte.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Die deutsche Laufsteg-Veteranin hat noch immer eine gestählte Figur und Fältchen gibt es bei der Emmy-Gewinnerin so gut wie keine. Dabei hatte Heidi vor Kurzem noch viel mehr Mimik-Falten aufzuweisen, und auch die Oberweite wirkte vor zwei Jahren weitaus mickriger als heute. Falls Klum tatsächlich etwas nachgeholfen hat, war sie in sehr guten Händen. Unnatürlich wie viele andere Kolleginnen in ihrem Alter sieht die Vierfach-Mama nämlich nicht aus. Vielleicht trinkt die Bergisch Gladbacherin aber auch einfach nur viel Wasser und geht früh schlafen ...

Foto: APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX

Aber: Alle Promis lassen nachhelfen, sind sich mehrere Schönheitschirurgen einig. Einige - immer wenigere - schaffen es natürlich auszusehen, viele aber übertreiben es mit Glättung und Aufspritzungen.