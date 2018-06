Hausbesuch bei Cathy Hummels

Dein Sohn trägt ja den schönen Namen Ludwig, verrätst du uns, wie du darauf gekommen bist?

Cathy Hummels: Mein Opa hieß Ludwig, aber das hat gar nicht wirklich etwas mit meinem Opa zu tun. Mein Opa ist relativ früh gestorben, aber ich fand einfach den Namen immer schon schön. Ich bin Bayerin und in Bayern ist Ludwig ein sehr königlicher Name. Es ist kein Allerweltsname, den zu viele Leute haben. Ich kenne momentan niemanden, der Ludwig heißt. Bei mir ist es auch immer so, wenn ich einen Namen nehme, den ganz viele haben, dann assoziiere ich immer ganz viel damit. Das wollte ich nicht. Ich wollte einen für mich unverbrauchten Namen und auch gern einen deutschen Namen. Dann kam irgendwie Ludwig auf die Welt und ich dachte mir: Okay, das passt.

Gibt’s eine Lebensweisheit, ein bestimmtes Mantra, das du deinem Kind mitgeben willst?

Cathy Hummels: Eigentlich möchte ich ihm nur mitgeben, dass es das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Und dass egal, was er machen will oder wie er sein will, ich werde ihn immer lieben. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber für mich war ganz wichtig, dass er ein Urvertrauen gewinnt. Mittlerweile hat er auch schon bei seiner Tante geschlafen, als ich ziemlich müde war. Der ist so entspannt, weil er weiß: Die Mama ist da. Deswegen bleibt er dann auch auf dem Arm von jemand anderem, weil er weiß, ich bin immer da und innerhalb von Sekunden bei ihm, wenn ihm etwas fehlt. Und das ist, was ich ihm mitgeben will. Dass ich ihn immer beschützen werde. Er soll seinen Träumen folgen.

Du wirst ja auch immer wieder mit Kritik konfrontiert, ist das noch sehr verletzend oder wie gehst du überhaupt damit um?

Cathy Hummels: Früher habe ich das vielleicht mal an mich rangelassen, aber mittlerweile ist es so, dass ich da sehr entspannt bin, weil es immer Leute geben wird, die dich kritisieren. Aber das Allerwichtigste ist – und deshalb möchte ich das auch meinem Sohn mitgeben – dass man selber glücklich ist. Dann hat man auch eine andere Ausstrahlung und kann andere Leute glücklich machen. Und, wie gesagt, das ist mein höchster Anspruch, dass ich glücklich bin und dass ich meine Familie und meine Freunde glücklich mache. Alles andere ist mir eigentlich relativ egal. Ich mache Instagram nicht, weil ich Zuspruch von anderen suche, sondern weil es mir Spaß macht und wenn da ein blöder Kommentar dabei ist, dann ist das halt so.

Was macht einen auf Instagram eigentlich erfolgreich, was machst du anders als die anderen?

Cathy Hummels: Authentisch sein, glaub ich. Es gibt ja mittlerweile viele Instagramer und Blogger, die bestimmt mehr Follower haben als ich, aber mir ist es wichtig, dass ich mir treu bleibe und das mache, was ich gut finde. Auch nur Werbung für Marken betreibe, die ich selber gut finde. Keine Postings mache, wo ich mir denke: Oh Gott, jetzt hast du da zwar Geld bekommen, aber wie kommt das an. Nachdem ich selbst zum Beispiel sehr oft und gerne mit Airbnb verreise, war der Schritt unsere Villen über die Plattform zu vermieten und meine Reiseerfahrungen auf Instagram zu teilen naheliegend. Ich bin froh, dass mein Instagram-Account so viel Zuspruch findet.