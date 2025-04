"Harry Potter"-Star Rupert Grint wurde zum 2. Mal Vater: Der "goldige" Name

Ein Foto zeigt das Baby in einem weißen Body, auf den der Name Goldie gestickt ist. "Ein 10/10 Baby (bislang)", schrieb der Schauspieler unter anderem zu dem Foto.

Damit ist der 36-Jährige Vater zweier Töchter. Sein erstes Kind Wednesday G. Grint mit seiner langjährigen Partnerin, der Schauspielerin Georgia Groome, ist fast fünf Jahre alt.

Rupert Grint hatte seinen Schauspiel-Durchbruch mit seiner Rolle als Ron Weasley in den "Harry Potter"-Filmen. Zuletzt war er im Thriller "Knock at the Cabin" zu sehen.