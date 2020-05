Harald Glööckler kehrt Berlin den Rücken

Glööcklers

Glööckler

"Wir haben unseren langgehegten Wunsch erfüllt und eine Villa mit großem Parkgrundstück auf dem Land gekauft", zitierteManagement am Dienstag den Couturier.hatte bereits angekündigt, dass er privat künftig im Grünen leben wolle. Sein Firmensitz bleibt weiter in Berlin . Im nahenPotsdam soll deshalb in den nächsten Monaten ein zweiter Villen-Wohnsitz entstehen.

In den letzten Monaten überrascht der Paradisvogel mit neuen Tönen: So will er sich auch nicht mehr ständig seine Falten lahmlegen lassen ...