Und wieder ist Kitzbühel für einige Tage das Mekka von Reich, Schön und Prominent. Als Stammgast beim Hahnenkammrennen kann Arnold Schwarzenegger bezeichnet werden, der dieses Jahr schon am Donnerstag mit Freundin Heather Milligan angereist war und sich wie immer im Stanglwirt einquartierte - bereits zum dritten Mal in Folge.

Dort ging am Freitagabend die mit unzähligen Promis bestückte 26. Weißwurstparty über die Bühne, die das Party-Wochenende in Kitz feuchtfröhlich einläutete. 2500 Gäste zuzelten 3.500 Paar Würstel, das Bier floss in Mengen, DJ Antoine sorgte für Tanzstimmung.

Bilder: Die Gästeschar der Würstel-Sause

Jana Ina und Giovanni Zarrella inszenieren sich beim Stanglwirt. Prost, oder besser gesagt Mahlzeit: Arnie und Freundin Heather beim Biertrinken. Schwarzenegger war nicht nur beliebtestes Fotomotiv bei den Gästen, der Terminator schoss auch selbst einige Selfies - wie hier mit Starkoch Alfons Schuhbeck. Und wieder wird angestoßen: Dieses Mal mit Andreas Gabalier. Sogar der Sänger konnte es nicht lassen, ein Fotos von sich und Arnie zu schießen. Große Show für Fotografen: Verona Pooth und Franziska Knuppe. Gabalier als Hahn im Korb mit Monica Invancan, Pooth und Knuppe. Auch Ralf Möller war als guter Freund von Schwarzenegger mit von der Partie. Weitere Bilder: stanglwirt 2017

Fiona & K. H. Grasser zeigen sich

Vor der Weißwurstparty humpelte Arnie mit seiner Heather und Ralf Möller am Nachmittag ins Nobel-Hotel "Tenne" auf einen Kaiserschmarrn, denn er trägt seit Wochen Fußmanschette (Sportunfall). Treffen konnte er VIPs wie Sängerin Victoria Swarovksi oder die Ex-Ski-Königin Michi Dorfmeister im und ums WWP-Zelt. Großes Society-Comeback feierten hier K. H. Grasser und seine Kristall-Lady Fiona, die am Samstag Geburtstag feiert.

Nur einige Minuten bevor sich Schwarzenegger um 20 Uhr dann beim Würstel-Anstich sehen ließ, wünschte er dem neuen US-Präsidenten viel Glück nach seiner Vereidigung.

Und dass, obwohl Donald Trump erst vor einigen Tagen wenig schmeichelhafte Worte für Schwarzenegger fand. Arnie hat Trump als Boss der TV-Show "The Apprentice" beerbt und der alte Chef hatte gelästert, wie schlecht die Quoten durch Schwarzenegger sind. Offenbar eine Retourkutsche des Präsidenten, weil Arnold seinerseits während des Wahlkampfes erklärte, das erste Mal nicht wählen zu gehen und nicht für die Republikaner - also Trump - zu votieren.

A photo posted by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Jan 20, 2017 at 9:23am PST

Apropos Politik: Bundeskanzler Christian Kern wird seinen Einstand beim diesjährigen Hahnenkammrennen feiern. Er wird auf der VIP-Tribüne auf der Streif erwartet.

Am Samstagabend stehen noch mehrere Partys an - ein illustres Hummer-Dinner, Rosis Schnitzelessen und auch das Champagner-Label Veuve Clicquot feiert in der Gamsstadt. KURIER.at wird berichten und die besten Fotos der Partys zeigen.