Gute Gene: Die berühmtesten Promi-Geschwister

Dakota und Elle Fanning: Die blonden (und manchmal brünetten) Schönheiten schauspielern und modeln seit sie laufen können. Dakota (24) war in über 30 Filmen, darunter "Man on Fire", "The Runaways" und "The Twilight Saga", zu sehen. Elle (20) ist ihr dicht auf den Fersen und spielt in aktuellen Filmen wie "About Ray" und "Maleficent".