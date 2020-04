Günther Maria Halmer konnte Hannelore Elsners Tod nicht glauben

Fernsehstar Günther Maria Halmer ist vom Tod seiner Kollegin Hannelore Elsner vor einem Jahr völlig überrascht worden. "Die Hannelore hat am Set viel gelacht – sie war eigentlich so, wie ich sie kannte. Und als sie eines Tages mit einer Halskrause erschien, erzählte sie nur, sie hätte sich im Bett verlegt", sagte der 77-jährige Schauspieler der dpa.

Halmer hatte mit Elsner im April 2019 für den Fernsehfilm "Lang lebe die Königin" vor der Kamera gestanden. "Etwas ernster wurde es, als sie zwei, drei Tage nicht zum Drehen kam", erinnerte sich Halmer. Nie wäre er jedoch auf die Idee gekommen, dass sie schwer krank sein könnte. Umso größer war der Schock für ihn, als die preisgekrönte Charakterdarstellerin am 21. April mit 76 Jahren an Brustkrebs starb. "Alle waren wie vor den Kopf geschlagen. Mein Sohn rief mich aus Berlin an - ich habe es gar nicht fassen können", erinnert sich Halmer.

In der Familien-Tragikomödie "Lang lebe die Königin", die nach der ORF-Premiere in der Vorwoche am 2. Mai um 11.20 Uhr in ORF 2 wiederholt wird, spielt Elsner eine exzentrische Patriarchin, die an Krebs erkrankt und auf eine Spenderniere wartet. Beim Tod der Hauptdarstellerin fehlten noch fünf Drehtage. Schließlich spielten fünf hochkarätige Kolleginnen - Iris Berben, Hannelore Hoger, Gisela Schneeberger, Eva Mattes und Judy Winter – die Rolle als Hommage an die Elsner zu Ende.