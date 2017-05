Am Osloer Schlossplatz gab es am Dienstag Nachmittag Gratis-Eis fürs Volk zum 80. Geburtstag von König Harald (Februar) und Königin Sonja (Juli), die ihre Eherentage nun offiziell gefeiert haben. Mit dabei sind auch viele europäische Blaublüter.

Zwei Tage dauern die Feierlicheiten, die nach einem festlichen Dinner am Dienstag nun am Mittwoch mit einer Mini-Kreuzfahrt weitergehen. Mit dabei ist das Who is who des europäischen Hochadels wie Kronprinzessin Mary von Dänemark.

Vor dem Dinner hatten sich alle Gäste bunt durchgeschmischt und in interessanten Paarungen zum Abendessen mit Fototermin gezeigt: Prinzessin Sophie von England und der Präsident von Island, Gudni Johannesson.

Prinz Carl Philip von Schweden und Königin Mathilde von Belgien.

Kronprinz Frederik von Dänemark mit Prinzessin Beatrix der Niederlande.

Finnlands Präsident Sauli Niinistö mit Königin Silvia von Schweden.

Ihr Mann König Carl Gustaf führte Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen zu dem eleganten Dinner im Schloss.

König Willem-Alexander der Niederlande mit Herzogin Maria-Teresa von Luxemburg.

Kronprinz Haakon von Norwegen mit Königin Margrethe von Dänemark.

Kronprinzessin Marie Chantal von Griechenland mit Lady Elizabeth Shakerly aus England.

Desirée Kogevinas und Madeleine Kogevinas von Schweden.

Carlos Augster, Herzogin Stephanie von Luxemburg und Prinz Constantijn der Niederlande.

Prinz Albert von Monaco und Kronprinzessin Mary von Dänemark.

Königin Anne-Marie von Griechenland und Prinzessin Mabel der Niederlande.

König Philippe von Belgien und Prinzessin Martha Louise von Norwegen.