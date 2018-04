Große Geister: „Vienna in Hollywood“

Von Erich von Stroheim bis Billy Wilder, von Max Steiner bis Erich Wolfgang Korngold, von Max Reinhardt bis Fritz Lang – so viele Österreicher, die meisten von ihnen jüdische Emigranten, haben das Filmschaffen in Hollywood zentral beeinflusst. Erstmals wird nun in einer eigenen Reihe vor Ort dieser großen Künstler gedacht.

„Vienna in Hollywood“, vom Generalkonsul in Los Angeles, Andreas Launer, ins Leben gerufen und vom stv. KURIER-Chefredakteur Gert Korentschnig kuratiert, begann in einem Art déco-Kino im Stadtteil Westwood mit einer ganz besonderer Hommage – an Max Reinhardt, den Mitbegründer der Salzburger Festspiele, der vor nunmehr 75 Jahren starb.