Glückliche Gewinner bei Werbe-Amor

Auch heuer gab es viele glückliche Gesichter bei der Prämierung der besten Werbesujets des Jahres mit dem „Werbe-Amor 2012“.

Unter Hunderten Sujets konnten die Top 3 von einer Fachjury und den KURIER-Lesern am Montag bei einer feierlichen Verleihung in der Wiener Albertina gekürt werden: Den „Werbe-Amor in Gold“ nahm heuer „Paylife“, vertreten durch Roland Geissler , den Preis in Silber die Firma „ARA“, vertreten durch Werner Knausz , entgegen.

Den „Werbe-Amor in Bronze“ durfte „Omega“, vertreten durch die Swatch-Group-Austria-Granden Rudolf Semrad und Maria Fojtl, mit nach Hause nehmen. 250 Gäste – darunter die KURIER-Chefs – gratulierten herzlichst.