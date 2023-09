Gitarrenlegende Al Di Meola: Tour-Aus nach Herzinfarkt auf Bühne

US-Jazzgitarrenvirtuose Al Di Meola musste nach einem bereits am Mittwochabend während eines Konzertes in Bukarest erlittenen Herzinfarkt alle Konzerttermine für heuer absagen. Laut mehreren Medien griff sich der 69-Jährige während der Show in der rumänischen Hauptstadt an die Brust und verließ die Bühne sichtlich gezeichnet. "Es geht ihm heute viel besser und wir werden Sie über seine Fortschritte auf dem Laufenden halten", so seine Ehefrau Stephanie via Facebook und Instagram am Freitag.