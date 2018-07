Gisele Bündchen und der vertauschte Geburtstagskuchen

Der "Schock" über den vertauschten Geburtstagskuchen wird Bündchen aber sicherlich schnell verdaut haben. Vielleicht in dem Moment, in dem sie gesehen hat, was ihr Ehemann, der American-Football-Spieler Tom Brady, auf Instagram postete: Er veröffentlichte ein Foto der beiden, das sie verliebt turtelnd am Strand zeigt. Dazu schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch! Was für ein tolles Jahr! Wir lieben dich so sehr!"